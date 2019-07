Timon fecha com meia Jonatas e busca mais um centroavante

A equipe do Timon segue buscando nomes conhecidos para formar seu elenco na disputa da Série B do Piauiense. Eles anunciaram o atacante Eduardo e o meia Bismarck, ambos com contrato com o River, mas emprestados ao Treze, da Paraíba, na disputa da Série C do Brasileiro. O Águia Soberana confirmou o nome do meia Jonatas e conversas avançadas com mais um Camisa 9. Série B do Piauiense tem inicio no dia 7 de setembro.



“Sobre esse Camisa 9 e Camisa 10, no caso, Eduardo e Bismarck não tem nem o que dizer, temos o artilheiro do Piauiense e dono de um currículo e tanto e o melhor meio campo da competição, atletas de ponta. Estamos buscando acerto com mais um atacante, nome que vestiu a camisa do Santa Cruz, de Natal, na Série D e chegou até a marcar contra o River”, disse Leal Filho.



Foto: Arquivo O Dia

O nome em que o presidente se refere é o atacante Cleiton, de 19 anos, no caso, viria como uma transferência na competição, mas se mantem na categoria Sub23. O jogador era titular do time de Natal. Na última sexta-feira (19) a equipe realizou teste com atletas convidados, no estádio Miguel Lima, em Timon. 50 jogadores estavam presente e 12 foram selecionados para fazer parte do elenco.

“Nós chamamos jogadores que já estão no futebol Piauiense, porem não tem oportunidade. De inicio, iriamos selecionar apenas seis, mas acabamos escolhendo 12 e desses 12 vamos decidir se ficam todos. Entre eles estão nomes como Balotelli, ex-Altos, e o lateral Jorginho, ex-Piauí”, acrescenta Leal.

A equipe do Timon fará sua estreia na Segunda Divisão dia 7 de setembro, quando viaja até Picos para enfrentar os donos da casa, às 20h, no estádio Helvídio Nunes.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia