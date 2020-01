Timon e Porto Itaqui-MA se enfrentam em amistoso de pré-temporada

Em clima de esquenta para o início do Campeonato Piauiense, Timon e Porto Itaqui, do Maranhão, se enfrentam neste domingo (12), no primeiro e último amistoso de pré-temporada da Águia Soberana. O duelo está marcado para às 16h, no estádio Miguel Lima, em Timon.



Foto: Elias Fontele / Portal O Dia.

Segundo a diretoria da Águia, o objetivo do amistoso é proporcionar movimentação aos atletas e uma oportunidade de o técnico Nivaldo Lancuna testar a formação da equipe que será usada durante o estadual.

Para acompanhar o amistoso, o torcedor terá que desembolsar uma quantia de R$ 5 para o ingresso além de 1kg de alimento não perecível que será doado a famílias carentes da região.

O elenco do Timon vem trabalhando em silêncio há pelo menos 20 dias. Nesta sexta-feira (10), a equipe apresenta oficialmente o elenco, a comissão técnica, uniformes e patrocinadores, às 17h30, em um Shopping de Timon. A Águia Soberana estreia no Campeonato Piauiense no dia 19 de janeiro, fora de casa, diante do Altos, às 16h, no estádio Felipão.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia