Timon “corre atrás” de prejuízo e acelera a montagem para Série B

A equipe do Timon foi à última a definir sua participação no Campeonato Piauiense Série B e por isso tenta correr atrás do prejuízo, no caso, do tempo perdido na montagem do elenco que irá disputar a competição. O primeiro passo foi à contratação do técnico Paolo Rossi. Ao longo dessa semana o time anunciou o volante João Paulo e o meia Paulinho Mossoró, ex-Central de Caruaru.



“Fomos o time que começou mais atrasado a preparação, mas antes de confirmar nossa participação eu já tinha negociado verbalmente com alguns atletas e até com o próprio Paolo Rossi, agora estamos buscando montar uma equipe forte para não bater na trave dessa vez”, brinca o presidente do Timon, Leal Filho.



Leal Filho, presidente do Esporte Clube Timon - Foto: Jailson Soares/O Dia



Durante esses dias o presidente corre para negociar o seu Camisa 10 e o camisa 9. “Estamos contratando com mais cuidado e atenção o camisa 10 e o nosso homem gol, estamos conversando com dois nomes que podem dar um ganho a mais na formação do elenco”, acrescentou Leal.

Entre os nomes confirmados para defender a camisa do Timon estão o zagueiro Índio, o volante Amorim e o lateral Jorginho, os três disputaram o Piauiense pelo Piauí Esporte Clube. O goleiro Jailson, com passagens pelo Santa Cruz (PE) e que este ano vestiu a camisa do 4 de Julho e o goleiro Ítalo, por empréstimo do Altos.

A equipe do Timon faz sua estreia no Campeonato Piauiense Série B no dia 7 de setembro, quando visita o Picos, às 20h, no estádio Helvídio Nunes, em Picos. O Piauiense Série B terá cinco equipes brigando por acesso: Picos, Timon, Oeirense, Cori-Sabbá e Comercial.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia