Tiago Nunes se reúne com direção e evita visitar campo do Timão

O técnico Tiago Nunes trabalhou bastante em seu primeiro dia de visita ao Corinthians, nesta terça-feira (19). O treinador esteve no Parque São Jorge e no CT Joaquim Grava.

Aliás, ele compareceu ao CT durante o período de treinos do interino Dyego Coelho com o elenco, mas não apareceu no campo e nem foi flagrado pelas câmeras da imprensa.

Segundo apurou a reportagem, Tiago Nunes ficou reunido com o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, e com os profissionais do CIFUT (Centro de Inteligência de Futebol) do clube paulista, enquanto Coelho comandava treino visando o duelo contra o Botafogo no domingo (24), no Engenhão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por conta disso, Tiago Nunes recebeu muitas informações do elenco atual e de atletas de fora. Isso porque o departamento de análise de desempenho do Corinthians foi criado com a missão de prospecção de atletas a ser contratado, além de análise de adversários e jogos.

Tiago Nunes chegou a São Paulo pela manhã. A visita ao clube paulista começou às 12h aproximadamente. O treinador se reuniu com o presidente Andrés Sanchez, que acompanhou o treino do Corinthians no campo, enquanto Nunes esteve com o CIFUT.



Tiago Nunes - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-técnico do Athletico-PR será apresentado oficialmente somente na próxima temporada. Ele assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2020, mas só assume o time em janeiro. De férias, o treinador decidiu voltar para Curitiba ainda nesta terça.

A diretoria corintiana aguardava Nunes para iniciar a busca por contratações. Apesar de alguns jogadores já deixarem o clube paulista com o aval de Tiago, ele ainda não posicionou os dirigentes sobre o perfil de reforços para 2020.

Na segunda (18), o volante Guilherme Mantuan foi o primeiro jogador a encaminhar a sua saída com o aval de Tiago Nunes ao ser cedido por empréstimo para o Oeste-SP.

O zagueiro João Victor também está de saída, para a Inter de Limeira (SP), enquanto Fabrício Oya deve ser o próximo. O zagueiro Manoel, emprestado do Cruzeiro até o fim de 2019, também não permanece no clube paulista.

Em relação a reforços, os nomes começaram a ser discutidos nesta terça. Thiago Neves, que externou mais uma vez o desejo de jogar no Corinthians, sequer teve seu nome comentado entre diretoria e Tiago Nunes em conversas por telefone e mensagens sobre o planejamento para 2020.

Folhapress