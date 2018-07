Thiago Silva será, novamente, capitão pelo Brasil contra o México

Pela segunda vez nessa Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira, agora pelas oitavas de final contra o México, nesta segunda-feira (2), na cidade de Samara. Thiago havia recebido a faixa no jogo contra a Costa Rica pela fase grupo, no qual a seleção garantiu a vitória por 2 a 0.

Nos outros jogos, o lateral-esquerdo Marcelo e o zagueiro Miranda já foram outros escolhidos para serem os "capitas" pelo time no torneio.

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Muitas vezes criticado por esse 'rodízio' de capitães na equipe, o técnico Tite já havia confirmado que não iria definir um único capitão ao longo da competição, mas que apenas os mais experientes colocariam a braçadeira. Desde que Tite saiu do Corinthians para comandar a Seleção, 14 dos 23 convocados para o Mundial já receberam essa honra.

O favorito a ser o único a vestir a braçadeira durante a Copa seria o lateral-direito do time francês PSG, Daniel Alves, que não pôde ser chamado por causa de uma grave lesão no joelho direito.

Veja todos os capitães da 'era Tite':

4 jogos



Daniel Alves, Miranda

3 jogos



Thiago Silva

2 jogos



Marcelo

1 jogo



Paulinho, Casemiro, Marquinhos, Willian, Renato Augusto, Neymar, Coutinho, Alisson, Gabriel Jesus, Filipe Luís, Fernandinho e Robinho.

RedeTV!