Thiago Silva fica fora por 3 semanas e deve desfalcar PSG contra Dortmund

Thiago Silva foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e deve desfalcar o PSG por cerca de três semanas, segundo o departamento médico do clube francês. Com isso, o zagueiro tem grandes chances de desfalcar a equipe no confronto decisivo diante do Borussia Dortmund no próximo dia 11 de março, pela Liga dos Campeões.

Thiago sentiu a coxa ainda no primeiro tempo da vitória do PSG sobre o Bordeaux por 4 a 3 neste domingo (23), no Parc des princes, em Paris. Além do brasileiro, Ander Herrera também está lesionado e deve ficar de fora por seis a oito semanas.

Além de potencialmente tirar o defensor brasileiro da partida mais importante do PSG na temporada, a lesão também pode atrapalhar os planos de Tite na seleção brasileira. A próxima convocação será no dia 6 de março - pelo prazo divulgado pelo clube parisiense, Thiago ainda estará fora de combate.

O Brasil estreia nas Eliminatórias em pouco mais de um mês, no dia 27 de março, diante da Bolívia, em Pernambuco. Depois, segue para Lima, onde encara o Peru no dia dia 31 de março.

