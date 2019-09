Teresina será sede da Copa Brasil Nordeste do Enduro do Corisco

O Enduro do Corisco é considerado por muitos a prova mais dura do Campeonato Piauiense de Enduro de Regularidade, só que para esse ano, além de ser válida pelo campeonato estadual, também será válida como encerramento da Copa Brasil Nordeste de Enduro de Regularidade, promovida e organizada pelas federações de motociclismo do Piauí, Maranhão e Ceará. A prova acontecerá no dia 27 de outubro, com largada de Teresina.

O Enduro do Corisco, que é tradicional no calendário off-road piauiense e é uma prova que homenageia a região de Teresina, esse ano será válida como 9ª e 10 etapas do Piauiense de Enduro de Regularidade, evento da Federação de Motociclismo do Piauí – FMP . “Será uma satisfação muito grande poder sediar a final desta importante Copa; Teresina receberá os pilotos de braços abertos, como já é de costume de nosso povo”, disse Pitombeira presidente da FMP. A etapa terá como uma de suas principais características uma prova dura, porque sempre acontece no segundo semestre do ano, com temperaturas altas, trechos técnicos, priorizando algumas subidas e descidas de serras.



O Enduro Corisco é tradicional no calendário off-road piauiense - Foto: O Dia

Outro bônus é que competição será vale pontos na 3ª e última etapa da Copa Brasil Nordeste de Enduro de Regularidade, evento homologado pela Confederação Brasileira de Motociclismo – CBM e organizado pelas três federações nordestinas citadas. A 1ª etapa aconteceu em Santa Quitéria, no Ceará (Enduro do Urânio) e a 2ª etapa em Caxias, no Maranhão (Enduro do Leste) e fechando o campeonato, o Enduro do Corisco.

O Diretor de Prova do Enduro do Corisco, Zenardo Maia afirmou que a expectativa é que a etapa supere 80 competidores de vários estados do Nordeste. “Teremos trechos muitos técnicos, subidas de serra e muita tranqueira, sem falar nas trilhas e veredas com médias muitos justas, onde qualquer vacilo pode significar estar fora da prova”, destacou Maia.

O local de largada e chegada ainda está sendo definido e o levantamento do percurso começa na próxima semana. O roteiro da prova ainda está sendo programado, mas a organização adianta que o percurso cruzará algumas das serras mais difíceis da região. A competição deverá percorrer mais de 200 km de trilhas entre Teresina e municípios próximos à capital, com estimativa de sete horas de tempo total de disputa. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.cbm.esp.br

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia