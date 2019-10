Teresina sediará Liga Nordeste de Futsal 2019 em novembro

A Confederação Brasileira de Futsal divulgou nesta quarta-feira (09) parte das equipes inscritas na Liga Nordeste de Futsal Adulto, que será disputada nos dias 04 a 10 de novembro, no ginásio Verdão, em Teresina.



Doze equipes foram confirmadas até o momento e deverão ser divididas em dois grupos. Por ser sede, o Piauí contará com três representantes:AABB, Campo Largo e Jes Futsal.

Por meio das redes sociais, a equipe do Jes Futsal comemorou a participação na competição.

Foto: Reprodução Instagram

“ Liga Nordeste de Futsal será no Piauí e o MAIOR DO ESTADO não poderia ficar de fora. O JES ESTÁ GARANTIDO NA LIGA NORDESTE! A competição acontece de 4 a 10 de novembro na Arena Verdão e contará com representantes de todos os estados do Nordeste. Pra cima, JES!”

A primeira partida está prevista para acontecer no dia 04 de novembro. Os confrontos que vão abrir a competição ainda não foram divulgados assim como a divisão das equipes por grupo. A Liga Nordeste de Futsal é o campeonato brasileiro da modalidade e reúne os principais times da região Nordeste. Brejo do Cruz (PA) é o atual campeão do torneio.

Confira as equipes inscritas na competição

01 -Ceará Sporting - CE

02 -Eusébio EC - CE

03 -Pires Ferreira - CE

04 -Lagarto - SE

05 -AABB - PI

06 - Campo Largo - PI

07 - São F. Conde - BA

08 - Balsas - MA

09 - Tamandaré - PE

10 - Caruaru - PE

11 - Assesait/Itaporanga-SE

12 – Jes Futsal

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia