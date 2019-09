Teresina receberá CBF Social com ênfase no futebol feminino

O CBF Social será sediado no Piauí. A cidade de Teresinareceberá o projeto com uma programação especial entre os dias 02 e 05 do mês de outubro, no estádio Lindolfo Monteiro, no Centro. O evento, que é indicado para professores de projetos sociais e técnicos de clubes de futebol feminino, contará com seminários, seletiva e festival da modalidade. A entrada será gratuita.



O CBF Social tem o apoio da Federação de Futebol do Piauí (FFP). Foto: Reprodução CBF

A ação tem o apoio da Federação de Futebol do Piauí (FFP)e terá uma abrangência regional com participação de crianças de cidades vizinhas. O CBF Social é departamento exclusivo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fomentar ações de responsabilidade social por meio do esporte.

Programação

A abertura do CBF Social será no dia 2 de outubro, com palestras e um talk show com a auxiliar técnica da seleção feminina sub-20, Jéssica Lima, e a ex-atacante da Seleção Feminina e integrante do conselho de craques da CBF, Pretinha. A solenidade de abertura está marcada para às 14h, no Palácio da Música. As inscrições para o evento podem ser realizadas no site da FFP e são limitadas.

No dia 3 de outubro será realizada a seletiva do projeto CBF Social. A entidade trará a Teresina treinadores e observadores - os chamados olheiros - para acompanharem a seletiva que reunirá jogadoras de 14 a 19 anos, no Estádio Lindolfo Monteiro. Para participar da seletiva – que tem vagas limitadas – é preciso fazer a inscrição no link disponível no site da FFP. As participantes precisam levar atestado médico e assinar o termo de cessão de direitos de imagem, que está no documento de inscrição.

Já no dia 4, o estádio municipal Lindolfo Monteiro vai sediar um festival de futebol feminino, com clínicas de futebol para crianças de 8 a 13 anos. Para participar, basta ir ao estádio com chuteira e roupas para prática do esporte. As atividades serão desenvolvidas no turno da tarde.

As atividades do CBF Social se encerram no dia 05 de outubro com a abertura do Campeonato Piauiense de Futebol Feminino Sub-17, marcada para às 17h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Adriana MagalhãesJorge Machado