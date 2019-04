Tenista do Piauí disputa vaga no Roland-Garros Junior

A piauiense Lívia Ayres de Miranda Cavalcanti, de Teresina, vai disputar na próxima semana, em Itajaí (SC), o Roland-Garros Junior Wild Card Series, que neste ano tem o patrocínio master da Taroii Investment Group e será disputado nas quadras do Itamirim Clube de Campo. Ela compete na chave feminina do torneio da categoria 18 anos (que conta com 16 atletas) em busca do título. A campeã da seletiva viajará, em maio, para Paris, onde participará de um qualifying com as vencedoras do mesmo torneio da China e da Índia. Deste confronto sai a classificada para a chave juvenil do Grand Slam francês.



Atleta de 16 anos de idade, Lívia Cavalcanti tem alguns ídolos no esporte, a quem toma como exemplo para construir a sua carreira. Da Europa, é fã do suíço Roger Federer e da alemã Angelique Kerber. Do Brasil, é Guga que ela idolatra. Além de se mostrar fascinada pelo Grand Slam francês, ela sonha em um dia estar nas quadras em que o ídolo foi tricampeão. Não à toa, se mudou para Santa Catarina aos 13 anos para treinar na academia de Larri Passsos, que foi o técnico de Guga. Em SC conquistou os seus principais resultados, chegando às finais de simples e de duplas na Copa Santa Catarina na categoria 16 anos. Praticante da modalidade desde os 9 anos, por influência do irmão mais velho, ela participará pela primeira vez do Roland-Garros Junior Wild Card Series.

A competição em Itajaí (SC) acontece entre 3 e 7 de abril. Entrada gratuita. Mais informações pelo site da CBT: www.cbt-tenis.com.br.