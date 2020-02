Teddy Riner perde invencibilidade de quase 10 anos

O judoca francês Teddy Riner, 30, perdeu uma luta após quase 10 anos de invencibilidade. O feito raro aconteceu em casa, no Grand Slam de Paris, e ele foi derrotado pelo japonês Kokoro Kageura, 24.



Riner, bicampeão olímpico (2012 e 2016) e dez vezes campeão mundial, acumulava 154 lutas de invencibilidade.

Do fim de 2017 até julho de 2019, ele havia ficado quase um ano sem competir, com o objetivo de se preparar para a busca do tricampeonato na Olimpíada de Tóquio-2020.

(Foto: Folhapress)

Desde que voltou, ele lutou e venceu o Grand Prix de Montreal e o Grand Slam de Brasília, ambos no ano passado, mas já havia tido dificuldades em alguns embates.

No Brasil, por exemplo, ele havia feito sua luta de estreia contra Kageura e sofreu quatro entradas perigosas, mas ganhou após aplicar um waza-ari com quase 6 minutos de golden score (prorrogação).

Agora, foi a vez de o japonês derrubar a lenda do judô com esse mesmo golpe, também no golden score. A última derrota de Riner havia ocorrido em setembro de 2010, quando ele perdeu para o japonês Daiki Kamikawa.

Folhapress