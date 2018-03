Técnico russo diz que ausência Neymar não faz diferença em amistoso

Técnico da seleção de futebol da Rússia, Stanislav Cherchesov, lamentou a lesão sofrida por Neymar no domingo (25), mas afirmou que para ele não há tanta diferença entre a presença ou não do atacante no amistoso entre brasileiros e russos no próximo dia 23 de março em Moscou, no estádio Lujniki, palco da final do Mundial.

A convocação da seleção brasileira será anunciada apenas no dia 12 de março. A equipe também enfrentará a Alemanha, no dia 27, em Berlim. "Entendo que quando um jogador deste nível joga é interessante para espectadores no estádio e para quem vê pela televisão. É bonito. Mas para nós, a verdade é que não faz grande diferença. Claro que seria bom se ele jogasse, mas se não estiver, faz parte. Acho que cabe mais ao treinador da seleção brasileira falar sobre isso", disse Cherchesov à reportagem nesta quarta-feira (28) durante workshop da Fifa em Sochi.

"Nós já jogamos contra Portugal [na Copa das Confederações], Argentina [em amistoso] e encaramos Ronaldo e Messi. Será importante jogar contra o Neymar, claro, mas o Brasil conta com outros grandes jogadores", completou.

Cherchesov afirmou também estar na torcida para que Neymar se recupere o mais rápido possível caso passe realmente por uma cirurgia no pé para dar mais brilho ainda à Copa do Mundo. "Espero que ele esteja sim na Copa, pois uma Copa sem todas as grandes estrelas é ruim", disse o treinador russo.

Cherchesov também disse que será um bom teste para a Rússia um amistoso contra o Brasil às vésperas do Mundial. "Para nós é importante, para o Brasil é importante. Mas o jogo se dará em condições diferentes da Copa, principalmente em relação ao clima. Será um grande jogo e espero que a gente ganhe", disse.

Depois de enfrentar o Brasil, a Rússia vai encarar a França no dia 27 em São Petersburgo. Antes do Mundial, ainda tem amistosos confirmados contra Áustria e Turquia.

LESÃO DE NEYMAR

Neymar se machucou durante partida contra o Olympique de Marselha, no último domingo (25). O atacante brasileiro do Paris Saint-Germain pisou em falso no gramado e sentiu o tornozelo em um lance no meio-campo. Chorando, ele deixou o campo numa maca.

Para estar 100% na Copa da Rússia, em junho, o atacante brasileiro quer passar por cirurgia no pé direito, que o tiraria de campo pelo PSG por pouco mais de dois meses.

O brasileiro está fora do jogo de volta das oitavas do Campeonato Francês independentemente se optar pela cirurgia ou por um tratamento mais conservador. Mas se não operar e o Paris Saint-Germain se classificar, poderia voltar a tempo de disputar as quartas de final, marcadas para começar em 2 de abril. Com a cirurgia, Neymar poderia atuar apenas se sua equipe chegasse à final do torneio, em 26 de maio, em Kiev.

Folhapress