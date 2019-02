Técnico mostra preocupação com ataque do Altos

O Altos teve a semana completa de trabalho, sem jogos. O próximo compromisso do time será no dia 6 de fevereiro pela Copa do Brasil quando o Jacaré recebe o Santos-SP, no estádio Albertão. Depois disso, no sábado (8) encara o Ceará, em Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Dois times que disputam o Brasileiro Série A e o elenco se prepara para confrontos complicados.



Porém, no momento o maior problema não são os adversários, e sim como o Altos irá se apresentar para essas partidas. O time comandado por Leandro Campos perdeu o atacante Manoel, referencia no ataque por até dois meses, lesão no menisco e o jogador Marcinho, dispensado do elenco. “Tivemos alguns percalços. Saída do Manoel com a lesão de menisco e deve ficar de fora aproximadamente 40 dias e nos também tivemos um problema com relação ao Marcinho, que infelizmente se desligou do grupo por uma lesão antiga e nos hoje não temos uma opção especifica de atacantes pelos lados”, disse o técnico.

De acordo com o técnico a saída será trabalhar outros jogadores nessas funções. Leandro também tem um discurso ambicioso quanto a Copa do Brasil, competição em que encara o Santos, do badalado técnico Sampaoli. Na temporada, o Altos tem três empates, em três jogos, mas nessa partida somente a vitória classifica o time piauiense até a segunda fase do torneio nacional.

“Nos temos que nos concentrar nessa tentativa de passagem de fase. Nos somos praticamente uma zebra, mas é em cima dessa pequena porcentagem que nos temos que nos prender. Vamos encontrar uma equipe muito forte, mas que nossa equipe talvez fisicamente, estrategicamente possa superar as dificuldades”, explica Leandro Campos.

