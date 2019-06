Interino do Fla deixa cargo invicto e com 85% de aproveitamento

O auxiliar Marcelo Salles cumpriu bem seu papel à frente da equipe do Flamengo no hiato entre a saída de Abel Braga e a chegada de Jorge Jesus . O interino passa o bastão de comandante do time para o português com 85% de aproveitamento, sendo três vitórias e um empate. Além disso, entre o time sofrer gols nas quatro partidas.



"Fera", como é conhecido entre os jogadores, agradeceu a oportunidade dada pelo presidente do clube, Rodolfo Landim.

"Os números foram bons. Conseguimos rodar bem o elenco e relacionar praticamente todos os atletas. Procurei trazer e incorporar a maioria do grupo aqui. Dentro da condição que me foi passada e era esperada, acho que correspondi às expectativas. Queria agradecer a oportunidade ao presidente Landim. Na apresentação ao elenco, ele foi muito carinhoso e firme. Só tenho a agradecer por toda confiança depositada em meu trabalho", disse.

Embora tenha admitido que teve pouco contato com Jorge Jesus até o momento, Marcelo Salles se colocou à disposição para ajudá-lo no que for preciso.

"O Jorge (Jesus) me deixou bem à vontade para tomar as decisões. Não tivemos muito contato, foram cinco minutos antes do Fla-Flu. A intenção é ajudar. Qualquer dúvida que ele tiver, estamos aqui para ajudar como funcionários do clube", declarou.

Por fim, Salles fez questão de agradecer ao carinho do torcedor ao seu trabalho:

"Também quero agradecer o nosso torcedor. Tenho recebido muito carinho e apoio nos estádios e nas redes sociais nesse período".

O Flamengo chegou aos 17 pontos e agora ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

UOL / Folhapress