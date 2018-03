Técnico do Tiradentes fala sobre disputa do Brasileiro A2

O Tiradentes fez valer seu favoritismo e aplicou uma goleada no Santana, do Amapá, no ultimo sábado (24). O time comandado por Toinho saiu de campo com uma vitó- ria por 4x0, com gols de Neném, Valéria, Kelle e Isabela. O resultado garante as Tigresas na fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série A2 e agora o time se prepara para a competição que terá inicio no dia 24 de abril.

A equipe piauiense não teve dificuldades para vencer o adversário e segundo o técnico, isso prova a qualidade do grupo. “Se não tivemos dificuldades um dos méritos é o grupo, que soube se impor em campo e fazer seu jogo, fazer o que foi treinado. Mas agora é comemorar essa vitória que para a gente tem um peso a mais, pois sem esse resultado estaríamos sem calendário e começar a planejar o resto do ano”, frisou Toinho.



Foto: Jailson Soares/O Dia

As piauienses tiveram muitas oportunidades de aumentar ainda mais o placar, porém Valéria desperdiçou muitas chances. O Tiradentes foca na fase de grupos em que o objetivo agora gira em torno do acesso até a divisão principal. Para facilitar o caminho da equipe na competição, o técnico Toinho acredita que algumas contratações precisam ser feitas.

“Claro que a gente sempre almeja o objetivo mais alto. Depois dessa apresentação das meninas, nos podemos sonhar com esse acesso, mas é preciso montar um time em pé de igualdade com os outros que irão competir. Temos necessidades em algumas posições, pois nosso plantel ainda está muito reduzido com apenas 18 atletas sendo que algumas são da base. Temos que contratar”, afirmou.

A disputa do Brasileiro A2 tem inicio no dia 24 de abril com os jogos da fase de grupos. Caso chegue até as inais o calendário se estende até 11 de julho. O Brasileiro desse ano terá 16 equipes brigando pelo titulo e por consequência o acesso até a primeira divisão.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia