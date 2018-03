Técnico do PSG nega que Neymar passará por cirurgia

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, negou que o atacante Neymar será submetido a uma cirurgia para colocar um pino no pé direito. Nesta terça-feira, o site “Globoesporte.com” informou que o craque iria operar após sofrer uma fissura no quinto metatarso, depois de ter se lesionado no duelo contra o Olympique de Marselha, no domingo, pelo Campeonato Francês.Em entrevista coletiva no CT do clube, o treinador desmentiu o procedimento.

– A informação da operação é falsa. Falei com os médicos e nós vamos ainda tomar uma decisão. Nós vamos ver o passar dos próximos dias para tomar uma decisão. O momento é de tranquilidade – afirmou o treinador.

Emery foi além e até cogita utilizar o camisa 10 no duelo contra o Real Madrid, no dia 6 de março, no Parque dos Príncipes. A partida é válida pelo duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

– Já respondi em francês. Depois de conversar com o médico, soubemos que Neymar tem uma inflamação no tornozelo, sofrida no jogo contra o Marselha. Depois, nos exames, foi constatada uma fissura no quinto metatarso. Não está descartado (contra o Real). Vamos esperar os próximos dias, o jogador tem muita vontade de estar no jogo. A evolução virá com a confirmação da informação, mas por enquanto, não poderá estar no jogo – disse o técnico, que continuou.

– Eu acho que o clube ontem deu um comunicado oficial. As coisas não são decididas assim, do nada. Existe uma conversa com os médicos, com o jogador, seu staff. E para ter a melhor decisão em um assunto como esse, precisamos ter paciência. O clube me passou a informação através dos médicos. Existem muitas informações na mídia estrangeira, mas o que falei foi o que os médicos me passaram.

A lesão

Neymar se machucou em um lance relativamente bobo e deixou o gramado em lágrimas. Na partida, vencida pelo PSG por 3 a 0, ele tinha dado uma assistência para Cavani e feito a finalização que gerou o gol contra de Rolando. Nesta segunda-feira, ele postou uma foto nas redes sociais com o tornozelo imobilizado por uma tala.



Na próxima sexta-feira, o técnico Tite vai anunciar os convocados da Seleção Brasileira para os amistosos do fim de março e resta saber quem será o substituto de Neymar na lista. A comissão técnica manteve contato durante o dia com os médicos do clube francês para obter informações sobre o craque.

