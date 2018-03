Técnico do PSG fala em bater o Real para dedicar vitória a Neymar

O técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, disse que espera bater o Real Madrid, na terça-feira (6), para dedicar a vitória ao atacante Neymar, que passou por uma cirurgia no pé direito neste sábado (3), em Belo Horizonte.

PSG e Real se enfrentam em Paris pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na primeira partida, em Madri, o time espanhol venceu por 3 a 1 e pode perder por até um gol de diferença que se classifica para as quartas de final. Já o PSG passa de fase se ganhar por 2 a 0. Se fizer 3 a 1, o duelo vai para a prorrogação. Se o Real anotar dois ou mais gols, a equipe de Paris precisa vencer por três gols de diferença.

"Sabemos que a operação do Neymar, no Brasil, foi bem-sucedida. É importante sabermos disso. Agora estamos concentrados. Neymar não estará com a gente no campo de jogo, mas estará nos apoiando, vamos sentir isso. Queremos dedicar a ele a vitória. Vamos trabalhar para isso", disse Emery em entrevista ao canal SporTV.



Foto: Divulgação/PSG

A cirurgia de Neymar durou cerca de duas horas, pouco mais do que o esperado, e terminou de maneira bem-sucedida. De acordo com apuração do UOL Esporte, o craque do Paris Saint-Germain se encontra bem e em um quarto no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, local escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o procedimento médico.

O camisa 10 da seleção fraturou o quinto metatarso do pé direito no último domingo (25). Em pronunciamento rápido, horas após a cirurgia, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, disse que o processo de correção da lesão do jogador durou uma hora e 15 minutos. Neymar deve ter alta neste domingo (4).

Neste sábado, com muitos reservas em campo, o PSG derrotou o Troyes por 2 a 0, fora de casa, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Francês. Di María e Nkunku anotaram os gols da vitória do time visitante, que lidera a competição com 74 pontos, 14 a mais em relação ao segundo colocado, o Monaco.

"Hoje tivemos uma partida muito séria. Antes de um jogo tão importante como o de terça não é fácil se concentrar. Na verdade, me sinto satisfeito e orgulhoso dos jogadores que mostraram a cara. Estou orgulhoso do trabalho deles", afirmou.

