Neymar está sem dor e time deve relacioná-lo para jogo

O técnico Thomas Tuchel afirmou, em entrevista concedida nesta terça (16), que o atacante brasileiro Neymar não tem apresentado dores desde que voltou a treinar com o grupo e que deve relacioná-lo para o jogo do próximo domingo (21), contra o Monaco, pelo Campeonato Francês.



"Ele trabalhou duro com o grupo. Não tem dor, treina com a gente e está confiante. Ele quer voltar o mais rápido possível", disse Tuchel.

O treinador evitou estipular datas, mas a perspectiva é que Neymar comece no banco de reservas o duelo que pode dar o título do Campeonato Francês para o clube parisiense.

A volta como titular também está próxima, se tudo ocorrer como previsto. O PSG se prepara para contar com o brasileiro sem ressalvas na final da Copa da França, no dia 27 de abril, contra o Rennes.

Neymar está afastado dos gramados desde o jogo contra o Strasbourg, no dia 23 de janeiro. Desde então, o brasileiro se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

