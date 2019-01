Técnico do Parnahyba, Adelmo Soares, pede ‘pé no chão’

Na noite de segunda-feira (28) o Parnahyba venceu o Flamengo por 2x0, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Os gols foram marcados por Renan e Thiago Granja. Com o resultado, o time do Litoral é líder provisório da competição com quatro pontos e agora se prepara para receber o 4 de Julho no próximo domingo (3).



“Como a competição só tem seis equipes precisamos entender que todo mundo está bem pertinho um do outro na pontuação. Temos outro desafio no próximo domingo e precisamos vencer, até mesmo como forma de convencer o nosso torcedor que tanto merece”, disse Adelmo Soares.

A fala do técnico tem a ver com o fato de que jogando em seus domínios e diante sua torcida o Parnahyba ainda não venceu. Na estreia o time recebeu o River, mas não saiu do empate sem gols. Porém o segundo jogo o elenco nitidamente mostrou evolução diante o desorganizado Flamengo.

“Nós estamos jogo a jogo tentando evoluir. Mas isso é fruto de trabalho. O futebol tem mudado nos últimos tempos e nós temos tentado colocar nossas linhas táticas ofensivas e defensivas, as transições e aos poucos a gente vem melhorando”, explicou o treinador do Tubarão.

Apesar disso, Adelmo Soares lembra que é muito fácil comemorar é enaltecer o grupo após uma vitória e pede pé no chão, pois o Piauiense está apenas começando. “É preciso manter os pés no chão. Muitas das equipes só vão realmente aparecer bem na competição a partir da 3ª rodada, os times ainda estão muito presos”, acrescentou.

O próximo compromisso do Parnahyba será no domingo (3). A equipe recebe o 4 de Julho, às 17h, no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. No sábado (2), acontece o clássico Rivengo, em Teresina. (Pammela Maranhão)

Biá BoakariPâmella Maranhão