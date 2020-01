Técnico do Corinthians anuncia a saída dos ídolos Ralf e Jadson

Em sua primeira entrevista como técnico do Corinthians, Tiago Nunes, 39 anos, afirmou nesta segunda (6) que não contará com o volante Ralf, 35 anos. De acordo com o treinador, o atleta não se encaixa no estilo de jogo que ele pretende implementar na equipe.

"O Ralf tem todo o meu respeito, uma história maravilhosa, e a opção de ele não permanecer é por característica. Os atletas escolhidos para permanecer tem mais a ver com o que eu imagino para o modelo de jogo", disse Nunes.

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves afirmou que terá uma reunião com o volante na quarta-feira (8) para definir sua saída.

Com 437 jogos pelo time, o meio-campista, que tem como ponto forte a marcação, era um dos líderes do elenco. Pelo clube, ele conquistou oito títulos, incluindo a Libertadores e o Mundial, em 2012.

Assim como Ralf, Jadson e Renê Júnior também devem deixar o clube, de acordo com Duílio. Nenhum deles se reapresentou nesta segunda, quando Tiago Nunes comandou o seu primeiro treino pela equipe.

Além dos experientes jogadores, o Corinthians liberou o lateral esquerdo Carlos, 20 anos, para negociar com outras equipes a fim de ganhar experiência.

O treinador afirma que seu objetivo é formar um plantel com atletas que possuam características mais ofensivas.

"Experimentei diversos modelos de jogo. Mas o que mais me agrada é ter mais a bola, ser propositivo, [ter um modelo] que privilegia a técnica, até mais vistoso de se ver", comentou.

Até o momento, o Corinthians fez somente uma contratação, a do atacante Luan, 26, ex-Grêmio. Além dele, o clube solicitou o retorno do zagueiro Marllon, 27, que estava emprestado ao Bahia, e deverá apresentar nos próximos dias o volante colombiano Víctor Cantillo, 26, ex-Junior Barranquilla. Ele, inclusive, já participou do treino da equipe nesta segunda.

Já deixaram o clube Júnior Urso, negociado com o Orlando City (EUA); Matheus Jesus, emprestado ao Rede Bull Bragantino; Clayson, contratado pelo Bahia; e Sornoza, emprestado à LDU, do Equador.

Contratado no fim de 2019, Tiago Nunes assinou contrato até dezembro.

"O que me seduziu foi o desafio de me provar como treinador", afirmou.

