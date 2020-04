Técnico do Barcelona diz que pensar agora na volta do futebol 'é uma piada'

Quique Setién não quer pensar no retorno do futebol. Mais do que isso, na opinião do técnico do Barcelona, discutir o esporte neste momento de pandemia do coronavírus "é uma piada". A declaração foi feita em entrevista à TV3, da Espanha.

"Quero ser campeão jogando, isso é óbvio. Mas a situação é aquela que conhecemos. Não sei se vale a pena terminar a Liga (Campeonato Espanhol) nestas condições. Não me sinto campeão por ter dois pontos a mais (que o Real Madrid na classificação)", disse.

O Barcelona tinha 58 pontos contra 56 do Real Madrid quando o Espanhol foi paralisado, após a conclusão da 27ª rodada. Em terceiro, o Sevilla somava 47.

"Tudo isso sobre futebol é uma piada. O que devemos nos preocupar é sobre como resolver esta situação horrível que vivemos. Que seja possível abraçar os mais velhos. O resto é supérfluo, não dou a mínima importância", afirmou Setién.

"O que eu digo para os jogadores é que gostaria de voltar rapidamente, que não temos tempo a perder, que gostaria de vencer a Liga dos Campeões e a Liga, mas não é a realidade", acrescentou.

O Campeonato Espanhol não tem data definida para retomada, porém, há um plano de recomeço entre o fim de maio e início de junho.

Folha Press