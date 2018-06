Técnico do Altos elogia defesa e projeta mudanças para segundo jogo

O Altos construiu uma vi­tória elástica em cima do Na­cional, de Manaus, no último domingo (3) no primeiro jogo da 2ª fase do Campeo­nato Brasileiro Série D. O placar de 3 a 0 a favor do Ja­caré deixou o time com uma vantagem confortável para o segundo jogo, que aconte­ce no domingo (10), às 16h, no estádio Ismael Benigno, em Manaus. O Jacaré deu um passo largo rumo as oitavas de final da competição e por consequência no caminho em busca do acesso até a Série C.

Todos os gols da vitória fo­ram marcados ou tiveram o envolvimento direto da dupla de zaga formada por Vitor Ba­fana e Leone. Outro ponto, é que o os gols surgiram de co­branças de escanteio e todos eles batidos pelo lateral-direi­to Tote. Leone foi quem abriu a contagem e ele brinca por­que durante a semana a jogada não funcionou. “O professor até brincou que isso significa que no jogo vamos acertar e acabou dando certo mesmo (risos)”, disse o defensor.



Para o próximo jogo, o treinador Oliveira não conta com Leone, que cumpre suspensão (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Para o próximo jogo, o trei­nador Oliveira Canindé não conta com Leone, que rece­beu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Alisson e Everton, que estão no depar­tamento médico estão sendo trabalhados para ser opção. O setor defensivo do Altos teve uma intensa troca no decorrer da temporada entre as duplas com essas quatro peças, mas não caiu em rendimento.

Vitor Bafana retornou ao clube para a Série D e até en­tão vinha tendo poucas opor­tunidades, mas soube aprovei­tar suas entradas. O jogador fala sobre o gol, as chances e também a vitória elástica. “A gente trabalha para a vitória aparecer e quando aparece precisamos estar pronto. De­fensivamente estivemos bem, pois não tomamos gols e agora é manter os pés no chão, pois não ganhamos nada ainda”, fri­sa Bafana.

O técnico do Altos, Oliveira Canindé, não poupa elogios a dupla de zaga e já fala em preocupação com baixa de Leone para o segundo jogo. “Leone pegou o terceiro car­tão e vai nos desfalcar, mas te­mos um grupo e não um time então esperamos que todos consigam corresponder e que cada torcedor se veja em nós dentro de campo”, afirmou o treinador.

O jogo que define quem chega até as oitavas de final da Série D acontece no pró­ximo domingo (10), ás 16h, no estádio Ismael Benigno, em Manaus. Nacional e Altos medem forças novamente e o time amazonense precisa ven­cer o jogo por uma diferença de quatro gols ou pelo menos repetir o placar de 3 a 0 a seu favor para classificar.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia