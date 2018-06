Técnico do Altos descarta 'oba oba' e fala em nova vitória no domingo

A equipe do Altos está em ritmo intenso de treinos vi­sando o segundo jogo da Sé­rie D contra o Nacional, de Manaus, que acontece no domingo (10), às 16h, no está­dio Ismael Benigno. O Jacaré entra em campo com larga vantagem, pois venceu o pri­meiro confronto por 3 a 0 e pode se dar ao luxo de perder a partida por até dois gols de diferença. A partida define qual das equipes avança até às oitavas de final do Brasi­leiro Série D.

O técnico Oliveira Canindé sinalizou mudanças na forma­ção titular e não conta com o zagueiro Leone, cumprindo suspensão automática e dá lugar a Alisson e também não conta com o meia Roger gaú­cho, lesionado. Além deles, a formação tática será alterada. Joelson sai do time titular e entra André Tavares, Manoel joga de forma mais centrali­zada.



Altos treina para o jogo de domingo contra o Nacional, de Manaus (Foto: Jailson Soares/O Dia)



“A gente precisa trabalhar imaginando aquilo que pode acontecer no jogo. Nós esta­mos trabalhando, forçando algumas situações e esperando, é claro, não ter nenhuma surpresa desagradável. O fu­tebol você não pode contar vantagens enquanto você não definir de uma vez por todas. O primeiro tempo foi aqui (em Altos) o segundo tempo será lá em Manaus”, frisou Canindé.

A certeza é o retorno do volante Dos Santos à for­mação titular, após cumprir suspensão. De fora no pri­meiro jogo, o volante come­mora poder estar em campo. "Quando você fica de fora é bem ruim, não pode fazer nada pela rapaziada e espero não ficar mais de fora e espe­ro que possa mais uma vez ajudar com o meu trabalho e sair com a classificação”, fri­sou o capitão.

Canindé prega um discur­so de humildade e sabe que apesar da boa vantagem o time precisa apresentar um bom futebol e ter obediên­cia tática. "Por isso que tra­balhamos tanto em cima de sistemas, pois a gente sabe que em um jogo como a gen­te poderá ser exigido com o adversário buscando e ten­tando uma surpresa”, disse Canindé.

O jogo entre Nacional e Altos acontece no domingo (10), às 16h, no estádio Is­mael Benigno, em Manaus. O Altos venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e tem a vantagem. O time piauiense tem a van­tagem de perder por até dois gols de diferença.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia