Técnico do Altos comemora poder contar com força total para jogo

O Jacaré treinou na tarde de ontem (2) no estádio Albertão, em Teresina. O Gigante da Redenção será o palco da 1ª partida da semifinal do Campeonato Piauiense, entre o Altos e o 4 de Julho, que acontece nesta quarta-feira (3), às 20h, em Teresina.

Por conta das fortes chuvas no Estádio Felipão, o jogo foi transferido para a capital. O Altos tem alguns retornos, mas o principal deles é o do atacante Manoel. “A gente ganha não somente com o Manoel, mas se você observar está todo mundo, né? Nós estávamos aí com seis ou sete jogadores no departamento médico com data indefinida e no primeiro jogo

dá semifinal já temos todos à disposição. Somente Humberto com resquício de uma lesão, mas está a disposição, então vamos analisar as possibilidades”, disse Maurílio Silva. Entre os retornos, o Camisa 1 Fernando Henrique é um dos mais cotados. O jogador estava bem na posição e acabou sentindo o adutor da coxa há algumas semanas. Agora, ele retorna e toma a posição de Andrade, que vem mal na temporada. Além deles, a zaga também deve ter Ramon Baiano retornando 100% e Renato Santos, que foi poupado no último sábado do jogo contra o CSA (AL) pela Copa do Nordeste.

O Altos não conseguiu vencer o 4 de Julho na primeira fase do Piauienses, acumula dois resultados de empate e os jogadores destacam a qualidade desse adversário. “É necessário ter bastante cautela, pois não é apenas um jogo, mas o que o professor tem nos passado é para tentar fazer o resultado nessa primeira partida para consequentemente ir mais tranquilo para o segundo jogo”, disse Ramon. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (3), às 20h, no Albertão. O jogo de volta será no domingo, às 9 horas, em Piripiri.

Pamella Maranhão