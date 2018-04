Técnico do Altos busca corrigir falhas da estreia para jogo contra Assú

Na tarde de ontem (25), o Altos treinou no estádio Albertão, em Teresina. O Jacaré estreou no último domingo (22) no Campeonato Brasileiro Série D com um empate em 1x1 diante do Sparta, do Tocantins. No domingo (29), o time de Paulinho Kobayashi volta a campo para enfrentar o Assú, do Rio Grande do Norte, às 16h, no estádio Felipão, em Altos e o treino foi voltado a possíveis mudanças e ajustes.

Durante o treino o técnico fez uma atividade inicial voltada para troca de passes e marcação e depois iniciou o coletivo apronto sem muitas mudanças no time titular. "Esse é o objetivo. Começar a trabalhar com eles e ver como eles irão se sair com o grupo em termos de adaptação, pois eu sei que é mais complicado, porém, são atletas experientes inclusive alguns já jogaram comigo, então, eu espero que eles consigam se adaptar o mais rá- pido possível e, quem sabe, já utilizá-los no jogo de domingo”, disse Kobayashi.

O Altos se reforçou bastante visando essa Série D. No primeiro jogo, o time não pôde contar com os contratados, pois não foram regularizados a tempo, mas para a 2° rodada o técnico deve ter o meia Carlos Magno, o zagueiro Bafana, o lateral Neilson e os atacantes Bruno Henrique e Klenisson a disposição.



Durante o treino o técnico fez atividade voltada para troca de passes e marcação (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Klenisson, de 22 anos, estava no Confiança (SE) e chega com ritmo. O atacante joga pelas beiradas do gramado e tem a velocidade como característica. “Estou chegando e percebi que é um grupo bem qualificado, são todos boas pessoas, que receberam muito bem. Gosto de jogar pelas beiradas com velocidade, sei que vai ter disputa pela posição, mas vai ser algo sadio e cada um vai seguir dando o seu melhor”, afirmou o atacante.

Sobre as correções, o técnico Alviverde, Paulinho Kobayashi, afirma que o time deixou de fazer seu jogo na partida de estreia e agora, jogando em casa tem obrigação de se impor em campo. “Temos que aproveitar o fator casa, é algo que eu sempre frisei sobre essa competição e nós temos que tomar uma outra postura no sentido principalmente de tomar as decisões para conseguir essa vitória e os três pontos”.

O jogo entre Altos e Assú acontece neste domingo (29), às 16h, no estádio Felipão, em Altos. Na rodada de estreia do Brasileiro Série D, o Altos ficou no empate 1 a 1 diante do Sparta, de Tocantins, e o Assú foi derrotado dentro de casa pelo Moto Club, do Maranhão, por 1x0

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia