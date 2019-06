Na véspera do confronto diante do Peru, às 18h30, no Maracanã, o técnico Eduardo Villegas, da Bolívia, foi extremamente questionado sobre o futebol praticado por sua seleção sob seu comando.

Sem perder a serenidade, o treinador falou que precisa de tempo para implementar o processo e pediu que os meios de comunicação o ajudem a transmitir essa mensagem.

Villegas disse que o futebol boliviano está degraus abaixo do resto em relação às equipes mais fortes e usou o Brasil como exemplo para mostrar os diferentes níveis.



Foto: Divulgação/Conmebol

"É o Brasil mais diferente de todos. Os mais recentes deixavam dois homens na ponta e te deixavam jogar. Hoje há uma mentalidade tática europeia. Não estamos acostumados a essa forma de jogar, nosso nível ainda está inferior", disse ele.

O treinador foi franco ao comentar o estágio do futebol em seu país e reiterou que há a necessidade de uma transformação profunda: "Peço tempo para a seleção, não para mim. Se quiserem colocar outro no meu lugar, me encantaria, pois eu disse o que foi necessário para o processo continuar. Estamos em um atraso geral, um ritmo futebolístico nacional muito lento".

Folhapress