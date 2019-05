Taubaté campeão da Superliga Masculina pela primeira vez

Nas últimas semanas, a espera pareceu querer se alongar. Diante da tensão de uma série de cinco jogos, o Taubaté precisou lidar com a ansiedade de uma cidade inteira sobre seus ombros. Até este sábado. Com uma postura impecável na Arena Suzano, o time do interior paulista dominou o Sesi-SP para conquistar seu primeiro título da Superliga Masculina. Em 3 sets a 1, parciais 25/21, 25/22, 21/25 e 25/20, esqueceu qualquer pressão para festejar: é, enfim, campeão.

Desde a temporada 2013/2014 na cidade do Vale Paraíba, o Taubaté acelerou os passos nas últimas temporadas para se igualar aos favoritos. Havia sido vice-campeão na temporada 2016/2017, em sua única decisão. Neste sábado, fechou a série decisiva em 3 a 2 e festejou a conquista inédita.

Globo Esporte