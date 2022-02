Surto de Covid-19 no River. Jogo entre Galo e Fluminense é cancelado

Segundo nota da Federação de Futebol do Piauí, o jogo entre River e Fluminense válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Piauiense foi suspenso. Os demais jogos da rodada seguem sem alteração no calendário.

Confira a nota.

