Todos os ventos levaram para Fernando de Noronha no último fim de semana. Mas esqueça o mar cristalino e tranquilo das férias perfeitas. Foram dias revoltos e com uma das maiores ondulações da história da Ilha. O maior swell dos últimos dez anos atingiu o paraíso e fez surfistas dos quatro cantos do pais rumarem para lá. Foi o caso do big rider Pedro Scooby, que se virou nos 30 para conseguir chegar a tempo de surfar. Se optasse por um voo comercial, chegaria em Noronha apenas no cair da noite, perdendo parte da diversão. O carioca resolveu então fretar um jatinho e ao lado de amigos fez as malas para o Nordeste. O plano valeu a pena.

"Se eu não fizesse isso, não chegaria a tempo. O voo só chegaria às 16h. Perderia o maior dia"

Surfistas aproveitam ondas de até 4 metros em Noronha. (Foto: Reprodução/Globo Esporte)



A fúria que atingiu Noronha impressionou até os mais experientes. Eram séries em sequências. Ondas quebrando de forma perfeita na Cacimba do Padre. A condição perfeita para os corajosos proporcionou fotos sinistras e muita diversão. Quem também se aventurou foi o baiano Roberto Vieira. Mas ele foi ainda mais radical ao tentar a sorte no paddle. A experiência ele contou em suas redes sociais.

Surfistas aproveitam ondas de até 4 metros em Noronha. (Foto: Reprodução/Twitter)



- Dia histórico na Cacimba do Padre e para o big surfe brasileiro. Não há registro de um dia de surfe como esse de hoje em Fernando de Noronha! Três horas de luta para pegar minha bomba que foi uma das maiores que já surfei no Brasil. Na minha primeira tentativa de entrar no mar fui pela Baía dos Porcos, porque pela praia era impossível! Passei uma hora esperando atrás de uma pedra, séries de 8 pés explodindo nas pedras e quando senti que era hora de me jogar perdi uma quilha nas pedras. Tive que arrodear o Morro 2 Irmãos, entrei no mar sem a quilha, vi séries na 3 laje sem poder surfá-las. Tive que remar até o bode para sair do mar! Depois que coloquei outra quilha, emprestada por Mandinho que tinha acabado de perder a prancha e saído do mar remando, passei quase uma hora na arrebentação para então finalmente entrar no mar e pegar minha onda! No caldo perdi o remo e tive que sair do mar, mas valeu muito a pena - disse Roberto.

A força do mar também fez estragos em Noronha. Na Praia da Conceição, um bar foi parcialmente destruído pela arrebentação. O big rider Pedro Scooby, que mais cedo havia encarado as ondas comBuday e Uka (dois locais) e Wilson Nora, fez imagens da cena.

Surfistas aproveitam ondas de até 4 metros em Noronha. (Foto: Reprodução/Globo Esporte)



"Quebrou tudo por aqui. Foi sinistro"

O mar sem precedentes nos últimos dez anos foi resultado de uma ressaca, que eleva o nível do mar consideravelmente, e do swell, gerado por tempestades oceânicas e que trouxe ondas geradas a muitos quilômetros da costa nordestina. O ápice aconteceu na sexta-feira, no mesmo dia de uma maré de 3,2 metros, a maior do ano. Assim, várias praias da região registraram ondas acima de 10 pés (cerca de três metros).

Globo Esporte