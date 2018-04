Surfista brasileiro Rodrigo Koxa ganha prêmio por maior onda da história

O surfista brasileiro Rodrigo Koxa, de 38 anos, ganhou o WSL Big Wave Awards, considerado o "Oscar" do surfe de ondas gigantes, por ter se mantido de pé em uma onda de 24,38 metros, considerada a maior da história.

O feito aconteceu em novembro do ano passado, mas a premiação foi anunciada na madrugada deste domingo (29) na Califórnia.

O recorde anterior pertencia ao americano Garrett McNamara, que em 2011, surfou uma onda de 23,77 metros, marca inscrita no livro dos recordes. A onda de Koxa foi 61 centímetros maior. As duas ondas foram surfadas no mesmo local, em Nazaré, Portugal, ponto muito conhecido no esporte.



Foto: Reprodução/Youtube

Como parte do prêmio, Koxa, natural do Guarujá (SP), recebeu 25 mil dólares (R$ 86 mil).

Além de Koxa, outro brasileiro foi premiado na noite. O surfista Lucas Chumbo, de Saquarema (RJ), foi aclamado pelo segundo ano consecutivo como dono da melhor performance do ano. Os jurados analisaram o resultado de suas provas ao longo de 2017 e lhe garantiram 20 mil dólares (R$ 69 mil) como premiação.

Na premiação feminina, a brasileira Mayra Gabeira ficou em terceiro lugar. A melhor performance feminina de 2017 ficou com a americana Paige Alms.

