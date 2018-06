Suécia vence Coréia do Sul com nova aparição do árbitro de vídeo

Com o auxílio do polêmico árbitro de vídeo, a Suécia garantiu um pênalti e venceu a Coréia do Sul por 1 a 0. O time sueco não sentiu a falta do craque Ibrahimovic e agora se prepara para enfrentar a abalada Alemanha, que depende da vitória para prosseguir na competição após derrota para os mexicanos ontem (17).

No estádio Nizhny Novogord, o árbitro da partida Joel Aguilar recorreu ao árbitro de vídeo após suposta falta na área coreana. Ao rever o lance, o juíz concedeu penalidade máxima a Suécia e coube ao capitão do time, o zagueiro Granqvist, cobrar a bola parada e fazer o gol do jogo.

Capitão da Suécia marcou a penalidade máxima que resultou no único gol da partida (Foto: Divulgação/FIFA)



O confronto pouco dinâmico e com muitas faltas finaliza a rodada do Grupo F e coloca os suecos junto aos mexicanos como líderes da chave. A Alemanha, atual campeâ do mundo, não pontuou e está empatada na última colocação com a Coréia do Sul.

O jogo

Quem achava que a Suécia pressionaria a Coreia desde o início se enganou. A Coreia partiu para cima dos suecos com muita velocidade nos primeiros dez minutos de jogo e o time europeu teve que se fechar na defesa.

Aos poucos a Suécia foi se lançando ao ataque. Até que aos 20 minutos, após boa jogada pela esquerda do ataque, a bola sobrou para Berg, livre na pequena área. Ele bateu bem para o gol mas o goleiro Cho Hyun-Woo fez uma defesa incrível, no melhor lance do jogo até então. O lance mudou a partida e a Suécia passou a ter mais posse de bola.

Com isso, a Coreia passou a apostar nos contra-ataques, explorando a velocidade contra um adversário mais lento. O primeiro tempo, no entanto, foi de poucas emoções e muitas faltas, que paravam o jogo a todo momento. Aos 46 minutos, a última boa chegada da Suécia na primeira etapa. Claesson recebeu cruzamento de Lustig e cabeceou. A bola passou por cima do gol, perto do travessão.

Segundo tempo

Aos 10 minutos, o goleiro sul-coreano foi decisivo novamente. Em cobrança de falta, a bola foi alçada na área e Toivonen cabeceou com perigo para o gol, mas Cho Hyun-Woo fez a defesa, mostrando bom reflexo.

Aos 17 minutos, o VAR entrou em ação. Claesson foi derrubado na área e o juiz mandou seguir. Segundos depois, porém, ele parou o jogo e reviu o lance no monitor localizado à beira do gramado. Em seguida, marcou o pênalti. O zagueiro sueco Granqvist cobrou com categoria e abriu o placar.

Pobre tecnicamente, o jogo passou a ser de uma Coreia tentando o empate sem muita organização, inclusive cruzando bolas na área, contra um time muito mais alto. Ao final, os suecos comemoraram uma vitória muito importante para a sequência na Copa. Na próxima rodada, a Coreia do Sul e México se enfrentam, e a Alemanha jogará contra a Suécia. As duas partidas serão no sábado (23).

