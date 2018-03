Derrota na estreia em um mata-mata, pressão da torcida antes do jogo e gritos de "burro" após a primeira substituição.

O cenário apresentado para Diego Aguirre no início do segundo tempo no Morumbi era péssimo. Mas ao término dos 90 minutos contra o São Caetano o técnico do São Paulo saiu fortalecido. Reviravolta proporcionada pela contribuição direta dele na classificação com vitória por 2 a 0.

A começar pela mudança de atitude do São Paulo: da apatia no ABC, onde merecidamente perdeu por 1 a 0, à vibração por cada bola no Morumbi.

Substituições e postura do time fortalecem Diego Aguirre no São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)



– A maior mudança foi de atitude e postura. Esse é o espírito que o São Paulo precisa ter. Tem de mudar a postura e não pode se acomodar com o resultado. Essa tem de ser a cara do nosso time, o São Paulo de hoje (terça-feira). Ele (Aguirre) disse que não podíamos repetir uma atuação como a que tivemos em São Caetano, um time apático e sem competitividade. É uma característica dele e está transmitindo para nós. Vamos manter essa pegada e atitude para buscar os títulos – disse Sidão.

– Tínhamos que melhorar, e isso aconteceu. Eu fiquei feliz, me senti identificado com o time hoje. Cometemos erros técnicos, perdemos algumas situações, mas o que mais pedi para os jogadores foi atitude e determinação, e isso eu vi. Eu me senti bem. Os jogadores encontraram uma resposta de atitude que vamos por aí. Isso tem que ter sempre – afirmou Aguirre.

Na escalação, Aguirre fez seis mudanças em relação ao primeiro jogo contra o São Caetano. Algumas trocas foram por obrigação (Rodrigo Caio na seleção brasileira, Cueva na seleção peruana, e Júnior Tavares teve uma contratura no adutor direito) e outras por opção (Petros sentiu desconforto, mas foi relacionado, Jean ficou no banco após a recuperação de Sidão, e Diego Souza iniciou na reserva).

– O Aguirre faz muito isso: troca as posições e roda o grupo. Todos ficam alertas porque podem jogar a qualquer momento. Para o Aguirre é difícil, pois está conhecendo o grupo. Mas todos se sentem importantes porque podem ser titulares. Temos de ajudar, dar tranquilidade e dar o melhor para que ele faça as escolhas dele – disse Sidão.

Entraram como titulares Sidão, Bruno Alves, Reinaldo, Liziero, Marcos Guilherme e Tréllez. Mas após um primeiro tempo com chances para os dois lados, o time saiu para o intervalo sob vaias.

No segundo tempo, Aguirre manteve Nenê (um dos melhores em campo), colocou Lucas Fernandes no lugar de Valdívia (a substituição foi motivada por incômodo no posterior da coxa esquerda do atacante) sob gritos de "burro" da torcida, e Diego Souza na vaga de Liziero – Caique também ganhou o lugar de Marcos Guilherme.

São Paulo ganhou de 2 a 0 contra o São Caetano. (Foto: Reprodução/Instagram)





As trocas deram muito certo: Lucas Fernandes mudou o time e deu a assistência para Diego Souza fazer o gol da classificação.

Antes, Tréllez, aposta de Aguirre como titular, brigou até o fim pressionando o goleiro Paes e fez o gol que abriu o caminho da vitória com a marca da postura tão cobrada pelo treinador uruguaio.

O técnico agora ganha fôlego e mais tempo do que o adversário da semifinal, seja qual for, para treinar o time.

Globo Esporte