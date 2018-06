Suárez admite má atuação em vitória sofrida contra o Egito

Um dos principais jogadores da seleção do Uruguai, Luis Suárez admitiu que não fez uma de sua melhores partidas diante do Egito nesta sexta-feira (15). O atacante fez uma análise de si mesmo e declarou que é capaz de oferecer mais à sua equipe.

"Sou muito autocrítico e o primeiro que se exige. Sei que hoje não estive à altura. Sei que posso contribuir mais para o Uruguai. Eu sempre quero marcar gols e ajudar os outros colegas a fazer", declarou Suárez na zona mista após a vitória do Uruguai por 1 a 0.

O atacante Luis Suárez também destacou a importância da vitória do Uruguai contra o Egito, 1 a 0, nesta primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

O atleta do Barcelona ressaltou o equilíbrio do duelo frente aos egípcios e parabenizou José Giménez, autor do tento que decretou o êxito ao time sul-americano.

"Que lindo estrear ganhando. Parabéns a toda a equipe, que no fim teve seu trabalho recompensado em uma partida muito difícil! Eu deixo aqui uma foto com o goleador José Giménez! Sempre trabalhando para melhorar", escreveu Suárez, em ilustração com o zagueiro.

O gol que deu o triunfo para o Uruguai aconteceu após pressão sobre o Egito. Em cobrança de falta para área, Giménez subiu mais que a defesa do Egito para marcar de cabeça aos 44min do segundo tempo.

"Felicidade máxima. Grande trabalho da equipe. Uruguai segue forte", escreveu Giménez, nas redes sociais.

O zagueiro Godin endossou o discurso de que o mais importante foi somar os três pontos. O Uruguai integra o Grupo A, com Egito, Rússia e Arábia Saudita. "Aqui é Uruguai! Importantíssima vitória para começar forte nesta caminhada".

Folhapress