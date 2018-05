STJD pode tirar zagueiro do Grêmio de clássico no próximo sábado

Sendo que administrar o elenco do Grêmio em meio a várias competições, Renato Portaluppi pode desde ja ter de estudar a possibilidade de colocar um outro zagueiro ao lado de Geromel para o Gre-Nal que não seja o argentino Walter Kannemann.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu que irá julgar amanhã (9) via Terceira Comissão Disciplinar o caso do atleta mediante a partida de estreia do time gaúcho pelo Brasileirão contra o Cruzeiro onde o Grêmio venceu por 1 a 0 no Mineirão. Na oportunidade, Kannemann foi expulso após um carrinho pesado no meia uruguaio De Arrascaeta.



Foto: Lucas Uebel/Divulgação



Com isso, ele pode se unir a Ramiro (terceiro cartão amarelo na goleada contra o Santos) como desfalques certos para enfrentarem o Internacional em partida marcada para o próximo sábado (12), às 16 h, na Arena.

Além do lance em si, o atleta do Tricolor também será julgado em função das críticas que fez ao ser retirado de campo, algo que em acúmulo com o primeiro caso pode ter uma variável de pena entre um até 12 partidas de suspensão no pior dos cenários.Na atual temporada, Kannemann fez 19 partidas pelo Grêmio, todas elas começando como titular, e foi punido com seis cartões amarelos e apenas um vermelho.

Terra