STJD concede efeito suspensivo ao presidente do Santos

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) concedeu ao presidente José Carlos Peres, do Santos, um efeito suspensivo nesta terça-feira (12), que liberou o mandatário para exercer suas atividades no clube até o julgamento do recurso no Pleno da entidade.

Assim, o cartola está totalmente livre para comandar o Santos também no âmbito desportivo, motivo de imbróglio desde segunda-feira (11). Com a liberação, Orlando Rollo, que foi até a Vila Belmiro alegando ser presidente em exercício do clube, volta ao cargo de vice-presidente santista.

O próprio Rollo havia dito que voltaria ao seu posto quando a punição a Peres fosse interrompida. "Se o Peres conseguir um efeito suspensivo no STJD, vou imediatamente para a vice-presidência. Estou aqui para cumprir determinação judicial. Depois, volto à vice-presidência normalmente", disse no dia anterior.



Na manhã de segunda, Rollo voltou a ocupar o cargo de vice-presidente do Santos após o Conselho Deliberativo do clube anular uma portaria emitida por Peres que tirava os poderes do vice. O cartola chegou acompanhado de mais de 20 ex-funcionários, a maioria demitidos pelo mandatário atual.

Enquanto autodeclarado presidente em exercício, Rollo encaminhou um ofício ao Conselho Deliberativo pedindo a mudança de quatro nomes do Comitê de Gestão.

Horas depois, Peres respondeu com um ofício ao mesmo órgão do clube, informando que a punição do STJD era estritamente desportiva e que ele continuava a ser presidente do clube em todos os outros setores.

As duas partes não se entenderam no quesito até que o STJD soltou um documento oficial com esclarecimentos sobre o caso, onde afirmava que a punição valia somente para a área desportiva e não para os demais setores do clube. Em coletiva posterior, Peres chamou o ato do vice de golpe.

