SPFC não recebe propostas e Arboleda pode ficar no tricolor paulista

O zagueiro Robert Arboleda pode permanecer no São Paulo mesmo após demonstrar desejo de atuar no futebol europeu. Segundo apurou a reportagem, o clube do Morumbi não recebeu nenhuma proposta pelo defensor e o equatoriano deve continuar no elenco, pelo menos, até o fim desta temporada.



Arboleda teve desempenho discreto na Copa América com o Equador. O zagueiro ficou de fora da estreia da equipe na goleada sofrida por 4 a 0 contra o Uruguai. Porém, foi titular nas duas partidas seguintes, contra Chile e Japão, que também não acabou com vitória equatoriana.

Antes de se juntar a delegação do Equador, Arboleda havia recebido sondagens e o São Paulo tinha interesse em vender o jogador para fazer caixa. A diretoria garante que não houve nenhuma oferta pelo zagueiro, mas ainda vê com bons olha uma possível transferência.

Apesar dos problemas com seu voo e atrasar sua reapresentação ao São Paulo, Arboleda foi integrado ao elenco no CT de Cotia e participa normalmente da preparação para a volta do Campeonato Brasileiro.

UOL / Folhapress