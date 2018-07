Sozinho, Neymar vale mais do que toda a seleção do México

Jogador mais caro da história do futebol e, consequentemente, jogador mais valioso da Copa do Mundo na Rússia, Neymar vale mais do que todos os jogadores da seleção mexicana juntos, segundo dados do site de esportes alemão Transfermarkt.

Enquanto o camisa 10 do Brasil está avaliado em 180 milhões de euros (cerca de R$ 810 milhões), a equipe adversária da Seleção nesta segunda-feira, às 11h (horário de Brasília) pelas oitavas de final da Copa do Mundo, vale a quantia de 153,8 milhões de euros (cerca de R$ 692 milhões).

Foto: Divulgação/CBF

Dos 23 jogadores que compõem o time do México, o meio-campo Hirving Lozano é o jogador mais caro. o jogador do PSV, da Holanda, está avaliado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões). Comparado com o Brasil, 12 jogadores nossos valem mais do que ele.

Resta saber se o Brasil será maior que o México em campo nesta segunda-feira em Samara e confirmar favoritismo dpara prosseguir às quartas de final da competição.

RedeTV!