Sob forte chuva, River Sub20 segue preparação para Copinha

A estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior está cada vez mais próxima, e por isso os trabalhos no River não param. Nesta quinta-feira (12) o time comandado pelo treinador José Roberto usou o estádio Albertão, em Teresina, como palco para treino. Apesar da forte chuva, o trabalho técnico e tático aconteceu de forma intensa.

O River está no grupo com sede na cidade de Taubaté (SP), e além dos donos da casa tem o Atlético Mineiro e o Capital (TO) como adversários na primeira fase. A estreia será no dia 3 de janeiro contra o time mineiro.

“O momento agora é de verificar um pouco o quanto nós evoluímos e assim usar essas tres semanas que restam como forma de dar um pouquinho mais de qualificação com relação a maneira de jogo e depois entrar naquela parte mais de conversa, informação de adversários e equipes que irão jogar”, explica José Roberto.

O River busca fazer historia dentro da competição representando o estado, pois o Piauí nunca avançou de fase na Copinha, mas a montagem do elenco em si já traz fatos históricos e um dos principais é ter atletas de 16 anos entre os selecionados. O atacante Gean Carlos e o zagueiro Durkhiem, ambos estavam no elenco que disputou as competições Sub17 e Sub19 esse ano pelo River.

“É uma sensação e uma expectativa enorme, mas estou trabalhando para conseguir chegar ao nível dos meus companheiros e assim poder brigar por uma vaga entre os titulares”, disse o zagueiro Durkhiem. “O ano tem sido muito bom e estou conseguindo me destacar e assim ter espaço. Espero que aconteça lá na Copinha também”, acrescentou Geanzinho.

Sob o comando de um grupo ainda mais jovem do que manda a própria competição, o treinador José Roberto destaca a importância de trabalhar o emocional dos atletas. “Estamos falando de meninos que vão viver não só a disputa da Copinha como algo novo, mas as vezes andar de avião, está viajando, outra cidade e ambiente, então são muitas novas experiências e nos precisamos trabalhar eles para viver isso”, frisou o treinador.

O River está no grupo ao lado de Taubaté (SP), Atlético Mineiro e Capital, de Tocantins. Apenas o líder avança para próxima fase. Além do River, o Fluminense será o outro representante do Piauí.

Pâmella Maranhão