Sob comando de Aníbal, Flu fala em formar time com essência piauiense

A equipe do Fluminense segue a todo vapor na montagem do elenco visando a disputa do Campeonato Piauiense Série B. A competição tem inicio no dia 6 de setembro, mas a estreia do Fluminense será no dia 7 de setembro contra o Picos, no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel. Sob o comando de Aníbal Lemos, a intenção é formar um time genuinamente piauiense e valorizando os atletas prata da casa.



O projeto do Fluminense é disputar e conquistar o acesso até a divisão principal do futebol piauiense e esse projeto passa diretamente pelos atletas das categorias de base, recentemente campeões sub19. “Nós vamos ter um campeonato praticamente Sub23 e acredito que isso é como forma de renovar esse futebol piauiense”, disse Vicente Medeiros, Diretor de Futebol do Flu.

Boa parte do elenco do Flu será formado pelos garotos que irão estourar idade do Sub19. Além disso, a diretoria investe em uma boa estrutura para poder ter bom desempenho na competição. “Hoje a comissão técnica do Aníbal será a mesma do Sub19, com Carlos Alberto como auxiliar e Leandro como preparador físico”, conta Vicente.

Todos os clubes terão direito a sete transferências, sendo que cinco delas precisam ser com idade Sub23. Fora isso, os times podem contratar atletas fora da idade limite e, apesar de apostar em uma formação jovem, pretendem contratar peças experientes e que disputaram o Piauiense 2019. “Estamos conversando bastante internamente para poder acertar nessas contratações”, frisa.

O Piauiense Série B terá seis equipes brigando por título e acesso. Picos, Fluminense, Comercial, Cori-Sabbá, Oeirense e Timon irão participar da competição. O campeonato tem início dia 6 de setembro.

Pâmella Maranhão