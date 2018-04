Situação do gramado de estádio de Piripiri preocupa jogadores do Altos

A Arena Itacoatyara, em Piripiri, vem sendo alvo de muitas criticas desde o começo do Campeonato Piauiense. Nesta quarta-feira (4) acontece o primeiro jogo entre 4 de Julho e Altos, às 16h, na cidade de Piripiri, e além de se preocupar com o adversário o Altos precisa pensar na situação do gramado, principalmente nos últimos dias de fortes chuvas. Cientes das dificuldades que irão encontrar os atletas falam em um futebol de raça e aproveitar às 48h até a partida para recuperar.



Os atletas do Jacaré vêm de uma quantidade de jogos bem maior do que os adversá- rios. Juntando isso ao campo pesado e irregular, o capitão Dos Santos fala que a estratégia é fazer um jogo simples, apesar de perder qualidade. “A gente que o campo lá está meio difícil de jogar. Dificulta pelo nosso estilo de jogo, mas é tentar simplificar as coisas e tentar fazer tudo para não ser surpreendido, é tentar simplificar o estilo de jogo o máximo possível”, disse o volante.



Paulinho diz que as próximas 48h serão apenas de recuperação dos jogadores (Foto: Jailson Soars/O Dia)



O treinador Paulinho Kobayashi, fala que as próximas 48h serão apenas de recuperação dos jogadores, e afirma que diante da dificuldade do campo o time precisa ter o espirito de campeão.

“Querer ganhar, nos impondo e cientes de que é apenas um objetivo, querer ganhar o jogo ou pelo menos trazer alguma vantagem para cá (em Altos). É um pouco mais difí- cil de jogar tecnicamente, com a bola no pé e de qualidade com a bola, vai ser mais vontade, mas disposição para que a equipe consiga os objetivos”, frisou Kobayashi.

A semifinal do Campeonato Piauiense é definida em 180 minutos, no caso, dois jogos. O primeiro confronto entre 4 de Julho e Altos acontece nesta quarta-feira (4), às 20h, na Arena Itacoatyara, em Piripiri. O jogo de volta no sábado (7), às 16h, no Felipão, em Altos. A outra semifinal entre River e Piauí acontece quarta-feira (4), às 20h, no Albertão, o primeiro jogo e a partida de volta será também no sábado (7), só que às 18h, no Albertão.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia