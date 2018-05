'Showman' rouba cena com jogada à la R10

Na estreia de Rafael Nadal na Caixa Mágica, quadra central do Masters 1000 de Madri, Gael Monfils até tentou roubar a cena com sua jogadas de efeito que lhe renderam o apelido de "showman do tênis" (veja uma delas no vídeo abaixo). Mas, o espanhol mostrou mais uma vez o motivo pelo qual está imbatível há quase um ano em quadras de saibro. Por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em 1h13, ele garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

O último set perdido por Rafael Nadal no saibro, aliás, está perto de fazer aniversário. Desde o dia 15 de maio de 2017, quando foi derrotado por Dominic Thiem, o espanhol não cede uma parcial sequer e chegou a 48 sets vencidos de forma consecutiva no piso de terra batida ao derrotar Gael Monfils. É um recorde em toda a Era Aberta do tênis profissional.

Nas oitavas de final, que será disputada nesta quinta-feira, Rafael Nadal terá pela frente o vencedor do confronto entre o espanhol Feliciano López (30º) e o argentino Diego Schwartzman (16º). Diante de seu compatriota, o atual número 1 do mundo soma nove vitórias em 13 jogos, tendo perdido os dois últimos encontros entre eles, ambos em quadra rápida. Contra "El Peque", tem 100% de aproveitamento em quatro partidas.

O jogo

Rafael Nadal teve um início bastante complicado com seus serviços diante das boas - e arriscadas - devoluções de Gael Monfils. Nos dois primeiros games de serviço, precisou salvar três break points, mas conseguiu se livrar da situação complicada e ainda emendou com uma quebra sobre o francês para abrir 3/0. A partir daí, Nadal controlou melhor seus saques e deu poucas chances para Monfils, mesmo quando o francês encontrava as devoluções, para fechar o set em 6/3.

No segundo set, Nadal abriu logo três break points em 0/40, mas só conseguiu quebrar o saque de Monfils na quarta oportunidade. Monfils se mostrou, de certa forma, desconcentrado no jogo, discutindo com o juiz de cadeira e reclamando do público, que fazia barulho pouco antes de ele sacar. Não demorou e o francês foi novamente quebrado no quinto game, vendo Nadal abrir 5/1 na sequência. Já sem forças para reagir diante do espanhol que pegava tudo, Monfils sofreu um novo break, que definiu o jogo em 6/1.

Globo Esporte