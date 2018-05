Sesi-SP renova com Murilo, que chega a sua 10ª temporada pelo time

campeão mundial Murilo Endres teve seu contrato renovado com o Sesi-SP e vai disputar a 10ª temporada pela equipe. Originalmente ponteiro, o jogador, que entrou no time em 2009, vem atuando de líbero desde a última Superliga. Douglas Pureza também passou pela renovação.

"Parece que foi ontem que cheguei ao Sesi-SP e já vou para minha 10ª temporada. Estou muito feliz de fazer parte de um projeto maravilhoso como o do Sesi-SP, aqui já é a minha , casa e é aqui que quero jogar", disse Murilo.

Foto: Divulgação/CBV

Reconhecido como ídolo pelos torcedores, Murilo, que foi diversas vezes campeão com a Seleção Brasileira e com o Sesi-SP, reúne conquistas importantes em sua trajetória pelo time da Vila Leopoldina, como a Superliga 2010/, o tetra do Campeonato Paulista, em 2009, 2011, 2012 e 2013.

O jovem líbero Douglas Pureza, que tem agradado o técnico Rubinho com as atuações na posição, também segue na equipe para a próxima temporada. Além deles, o Sesi-SP confirmou as permanências dos opostos Alan e Franco, os levantadores William e Evandro e o técnico Rubinho permanecem na equipe.

