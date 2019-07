Série B: Equipes correm contra tempo para garantir laudos de estádios

Os prazos para entrega dos laudos dos cinco estádios onde serão disputados a Série B do Piauiense que tem inicio no dia 7 de setembro se encerra no dia 1º de agosto. O Comercial, de Campo Maior (Estádio Deusdeth de Melo), Picos (Estádio Helvídio Nunes), Cori-Sabbá (Estádio Tibério Nunes), Timon (estádio Miguel Lima) e Oeirense (estádio Gerson Campos) precisam regularizar a situação dos palcos das partidas.



De acordo com o presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP) a situação dos estádios está sendo acompanhada de perto, como forma de dar um suporte maior aos dirigentes. “A gente está mantendo contato e nesta terça-feira pela manhã tenho uma reunião com o coronel do Corpo de Bombeiros para saber como realmente está essa situação, pois o laudo mais complicado e demorado é do corpo de bombeiros”, explica Robert Brown.



Foto: Elias Fontenele/ODIA

As cinco equipes precisam de quatro laudos liberados: vigilância sanitária, segurança liberado pela Polícia Militar, engenharia civil e do Corpo de Bombeiros. Os cinco times ainda estão em busca do laudo do Corpo de Bombeiros, mas todos já deram entrada. Os outros laudos, o time de Picos e da cidade de Oeiras, no caso, Oeirense possuem.

O presidente da Federação frisa que após a entrega dos laudos, representantes da FFP irão visitar os estádios. “Como em toda competição vamos visitar, eu mesmo estarei presente nas visitas. Caso as equipes não consigam o laudo do corpo de bombeiros irão jogar com os portões fechados, essa será a solução”, Brown.

A 1ª rodada do Campeonato Piauiense Série B acontece no dia 7 de setembro, com o jogo entre Picos x Timon, na cidade do Mel. No doa 8 de setembro acontece o jogo entre Oeirense x Comercial, em Oeiras. O Cori folga na rodada de abertura.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia