Série B: Em último amistoso, Timon fica em 1 a 1 contra o Fluminense Sub-20

No último amistoso antes da estreia na Série B, o Timon empatou em 1 a 1 contra o Fluminense Sub-20 na tarde desta terça-feira (03), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A novidade da vez, foi a entrada do meia Bismarck, que tinha sido apresentado formalmente na manhã de ontem. O atacante Eduardo foi poupado do amistoso.

No primeiro tempo, o Timon balançou a rede após jogada de João Pedro para Erinaldo Júnior que mandou para o fundo do gol. Ainda na etapa inicial, após deslizes pela esquerda o tricolor conseguiu empatar a partida em 1 a 1.

O segundo tempo foi de mudanças na equipe do Timon. Os jogadores João Pedro, Marlon, Erinaldo Júnior e Netinho foram substituídos por Victor, Baloteli, Talison e Vitinho. O zagueiro Leandro Amorim foi expulso no final do segundo tempo.

Timon realiza último treino na manhã desta quinta-feira (04). Foto: Elias Fontelene.

O atacante Eduardo, que assim como Bismarck foi apresentado na manhã ontem (04), foi poupado da partida após sentir desconforto no tornozelo. A comissão técnica do Timon informou que o atacante deve retornar aos treinos a partir desta quarta-feira (04).

Em fase final de preparação, o Timon realiza último treino nesta quinta-feira (04) e embarca na parte rumo a Cidade do Mel. O primeiro desafio da Águia Soberana na Série B do Piauiense, será diante do time da casa Picos, partida válida pela primeira rodada da Série B, nesta sexta-feira (06), no estádio Helvídio Nunes, em Picos.

Adriana MagalhãesJorge Machado