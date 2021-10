Série B do Piauiense: Oeirense x Corisabbá fazem 2º da final no próximo sábado (09)

A decisão da Série B do Piauiense está aberta. Após o primeiro confronto terminar sem gols, Oeirense x Corisabbá se enfrentam no próximo sábado (09), a partir das 15h45, no estádio Gerson Campos, em Oeiras, no jogo de volta da final do estadual. A primeira partida veio para mostrar que o capítulo final desta história promete bastante emoção.



Foto: Instagram/Oeirense

A partida de ida, que aconteceu na quarta-feira (06) em Floriano, foi marcada por um encontro nervoso das equipes que resultou em um jogo travado de marcação forte. Agora, para deixar a decisão ainda mais especial – qualquer empate faz a taça ser decidida nos pênaltis.

Por terem chegado à final, Oeirense e Corisabbá já estão confirmados na elite do Campeonato Piauiense em 2022, ao lado de Altos, Fluminense-PI, 4 de Julho, Flamengo-PI, Parnahyba e River-PI.

Foto: Instagram/Corissabá

A marcação em linha alta e o volume de jogo devem ser mais uma vez as estratégias utilizadas pelo Corisabbá para levar o título fora de casa. O Oeirense, por sua vez, deve após na procura por espaços para colocar em prática a sua principal arma: o ataque. Na primeira fase, o Cori foi a única equipe a derrotar o Cachorro Louco.

O campeão da Série B receberá o troféu jornalista Pedro Alcântara Carvalho do Nascimento.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!