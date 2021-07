Série B do Piauiense inicia no dia 28 de agosto; Oeirense x Caiçara abre competição

A Série B do Campeonato Piauiensejá tem data para acontecer: dia 28 de agosto. A Federação de Futebol do Piauí (FFP) tornou pública a tabela da competição, que neste ano contará com seis clubes (Caiçara, Comercial, Corisabbá, Piauí, Oeirense e Timon) disputando duas vagas à elite do estadual. Oeirense e Caiçara se enfrentam às 16h, no estádio Gerson Campos, em Oeiras, na estreia do torneio.



Regulamento

O campeonato será disputado em sistema de pontos corridos, em jogos de ida e volta (turno e returno). Os dois primeiros colocados serão credenciados para as finais da competição, que será disputada em duas partidas, com o mando de campo para o clube com o melhor índice técnico na primeira fase. Em caso de empate nos dois jogos finais, a decisão nos pênaltis. Os jogos serão disputados nas cidades de Campo Maior, Floriano, Oeiras e Teresina.

Partidas com portões fechados

Assim como nas demais competições promovidas pela FFP e pela CBF, o regulamento da Série B prevê que as partidas deverão ocorrer de portões fechados, sem a presença de público, até que haja a liberação segura dos Estádios pelos órgãos responsáveis. O documento informa ainda que os Clubes participantes serão os responsáveis pelas testagens de seus atletas e membros de comissões técnicas, devendo apresentar os resultados dos exames na data e horário previamente estabelecidos pela Diretoria de Competições da FFP.

Tabela

A Série B do Piauiense terá início no dia 28 de agosto com jogo de abertura entre Oeirense e Caiçara, no Estádio Gerson Campos, em Oeiras. No dia seguinte, o Comercial vai receber o Piauí no Estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior. Timon e Corisabbá fecham a primeira rodada no dia 30 de agosto, no Albertão, em Teresina.

A primeira fase segue sendo disputada até os dias 24 de outubro, com a realização dos jogos da última rodada. As finais estão marcadas para os dias 27 e 31 de outubro.

