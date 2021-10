Série B do Piauiense: destaque do Oeirense, Rhuann celebra título e artilharia

O Oeirense foi campeão da Série B do Campeonato Piauiense após bater na final o Corisabbá, por 3 a 0, no Gerson Campos, em Oeiras, no último sábado (09).

Peça fundamental no título histórico do Cachorro Louco, o atacante Rhuann ainda celebrou mais uma conquista. Com sete gols marcados, o camisa 9 faturou a artilharia da competição.

Foto: Thiago Reis/Ascom

“Muito feliz pela artilharia e por ajudar o time com esses gols. Fico até sem palavras porque passei por momentos difíceis na carreira e hoje me tornei artilheiro. Pela primeira vez fui artilheiro de uma competição e isso é fruto de muita dedicação. Agradeço também a toda equipe que me ajudou por essa premiação”, disse o goleador.

A trajetória do Oeirense na Segundona do Piauiense foi irretocável. Em 12 jogos, foram nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Rhuann, que estava no elenco azul e branco nas outras duas participações do time na Série B, em 2019 e 2020, comentou que a taça veio para coroar a consistente campanha realizada pela equipe.

“Sensação de dever cumprido no clube. É um clube promissor que merece tudo isso, que tem uma torcida apaixonada e uma diretoria compromissada a dar o melhor para o atleta. Graças a Deus a gente conseguiu ser campeão. Consagrou a nossa bela campanha do campeonato”, festejou o atacante.

Antes do título, o Cachorro Louco já havia garantido o acesso à Série A ao se classificar para a decisão, e com apenas dois anos de existência, disputará em 2022 a elite do estadual pela primeira vez.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!