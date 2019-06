Serena se torna a 1ª atleta entre as mulheres mais ricas do mundo

Serena Williams atingiu uma marca importante para o esporte mundial. A tenista norte-americana se tornou a primeira atleta a fazer parte do ranking das mulheres mais ricas do mundo da Forbes.



Ela tem fortuna avaliada em 225 milhões de dólares (cerca de R$ 868 milhões, na cotação atual), construída "longe" das quadras, segundo a revista.

De acordo com a publicação que traz o feito de Williams, a maioria do dinheiro vem "do cérebro e da marca", e não do tênis. Nos últimos cinco anos, de acordo com a Forbes, a atleta de 37 anos investiu em 34 startups.



"Seja a marca. Shop Serena (marca de roupas) e Serena Ventures são apenas alguns passos. Honrada de ser a primeira atleta na lista da Forbes", escreveu ela no Twitter.

"Eu quero estar na infraestrutura. Eu quero ser a marca, em vez de apenas ser o rosto", disse ela, à revista, em relação aos negócios (Shop Serena e Serena Ventures).

A matéria da Forbes ainda destaca o dinheiro que Williams consegue com patrocinadores, mas faz a ressalva de que a tenista aposta em alavancar ainda mais a fortuna "com seu nome e fama". (Folhapress)

