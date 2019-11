Separados por 500 metros, Flamengo e River chegam a Lima

Com dois quarteirões fechados no bairro de San Isidro, o mais caro de Lima, os elencos de Flamengo e River Plate estão separados por apenas 500 metros.

As equipes chegaram à cidade da final da Libertadores na noite desta quarta (20). O avião com os argentinos pousou primeiro e eles entraram no Swisshotel por volta das 20h30 (de Brasília). Os brasileiros driblaram o caótico trânsito local com a ajuda de escolta policial e despontaram na entrada do hotel Hyatt às 22h20.

A decisão acontece neste sábado (23), às 17 horas (de Brasília), no estádio Monumental.

Depois da festa de despedida de milhares de flamenguistas aos jogadores no Rio, não houve qualquer contato no Peru. A polícia proibiu a circulação de carros ou pessoas nas ruas ao redor dos hotéis, em estratégia parecida à adotada pelo futebol argentino próximos aos estádios.



Flamengo no desembarque da equipe para o Peru - Alexandre Vidal / Flamengo



As torcidas de River e Flamengo encararam com bom humor a restrição. Apesar da proximidade, até o final da noite desta quarta não havia acontecido qualquer ato de violência.

A maior concentração de torcedores não está em San Isidro, mas sim em Miraflores, região turística e recheada de hotéis.

Não há um número confirmado pelo governo peruano ou pela cidade de Lima sobre torcedores de River Plate e Flamengo que estarão na cidade por causa da partida. O dado extraoficial estimado pelo setor hoteleiro é de 50 mil pessoas.

Flamengo e River começam a se preparar em Lima para a partida nesta quinta (21). Ambos realizarão treinos fechados. Apenas na sexta (22), véspera do jogo, os técnicos Jorge Jesus e Marcelo Gallardo falarão com a imprensa. Os brasileiros reservaram o centro de treinamento da Federação Peruana para as atividades. Os argentinos ficaram com o CT do Alianza Lima, o clube mais popular do país.

Folhapress