Semifinais do piauiense de beach tênnis acontecem neste domingo

O final de semana será movimentado para os atletas de beach tênis do Estado. As semifinais e a final do Campeonato Piauiense de Beach Tennis acontecem neste sábado (13) e domingo (14), na Radical Tenis. A modalidade é uma das novidades da federação de tênis e tem atraído um bom publico e proporcionando aos atletas uma experiência nova.

Neste sábado (13), a partir das 16h, acontecem os jogos de Duplas masculinas. Na última quinta-feira (11), aconteceram as partidas das duplas mistas. No domingo (14), as semifinais da I etapa do Circuito Piauiense de Beach Tennis.

Essa é a I etapa da competição de areia, mas duas etapas devem acontecer até dezembro.



Pamella Maranhão